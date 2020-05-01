Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Первый канал.
Она отметила, что Россия сумела существенно уменьшить темпы наращивания коронавируса нового типа.
«Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев», — сказала Скворцова.
Руководитель ФМБА также добавила, что на плато случаются колебания.
По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 106 498.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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