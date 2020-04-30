Собянин назвал условие принятия решения о снятии самоизоляции в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что решение о снятии режима самоизоляции в столице может быть принято после майских праздников. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что это возможно только в случае развития позитивной динамики по коронавирусу.

«Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем. Если нет, значит, нет», — произнес он.

Собянин также обратился к москвичам с просьбой не заниматься самолечением вируса COVID-19.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения COVID-19. При этом 1073 человека скончались, 11 619 выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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