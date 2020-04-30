«Масочный режим» вводится в Ростове-на-Дону с 1 мая

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о том, что власти приняли решение о введении масочного режима в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Так граждане региона обязаны носить защитные маски в общественных местах с 1 мая 2020 года.

Голубев отметил, что под общественными местами подразумеваются аптеки, магазины, вокзалы, остановки, органы государственной власти и местного самоуправления, а также общественный транспорт, включая такси.

Кроме того, в регионе продлен запрет на посещение кладбищ до 11 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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