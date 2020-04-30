ВОЗ считает, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что в стране ситуация с коронавирусом стабилизируется, но еще не вышла на плато, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева.
«Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что линия по заболеваемости коронавирусом в РФ, и в Москве в частности, выравнивается, но это ещё не плато в любом случае», — сказал Шхагошев.
Отмечается, что Вуйнович поддержала продление мер самоизоляции.
В России коронавирусом заразились 106 тысяч, скончались 1 073 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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