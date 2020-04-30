В России за сутки зафиксировали 7099 случаев коронавируса
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В России за сутки зафиксировали 7099 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Таким образом, всего в стране зарегистрировано 106 498 заболевших в 85 регионах.
За сутки зафиксировано 101 летальный случай. За весь период в России от коронавируса погибли 1073 человека.
Число выздоровевших пациентов увеличилось на 1 333 до 11619 человек.
Всего в мире зафиксировано 3,2 млн случаев заражения, умерли — более 228 тысяч человек, выздоровели — более 1 млн пациентов.
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