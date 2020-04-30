На Украине число заражений коронавирусом превысило 10 тысяч
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На Украине за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 540, превысив 10 тысяч, пишет минздрав страны.
Отмечается, что болеют две тысячи медицинских работников и 717 детей.
Всего на Украине скончался 261, выздоровели 238 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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