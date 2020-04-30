Подготовка теракта предотвращена в Екатеринбурге

<img src="//img.gazeta.ru/files3/300/12881300/RIAN_6035483.HR-pic905-895x505-20818.jpg">

Подготовка террористического акта предотвращена в Екатеринбурге силами Федеральной службы безопасности России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

В ходе контртеррористической операции ликвидированы трое боевиков, заявили в НАК. Отмечается, что на месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Ранее стало известно, что на территории Чкаловского районв Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области введен режим контртеррористической операции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Режим контртеррористической операции ввели в районе Екатеринбурга