Подготовка теракта предотвращена в Екатеринбурге
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Подготовка террористического акта предотвращена в Екатеринбурге силами Федеральной службы безопасности России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
В ходе контртеррористической операции ликвидированы трое боевиков, заявили в НАК. Отмечается, что на месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
Ранее стало известно, что на территории Чкаловского районв Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области введен режим контртеррористической операции.
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