Песков назвал абсурдом теорию о слежке под прикрытием мер против COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/957/12151957/upload-RIAN_5737197.HR-pic905-895x505-36437.jpg">

Опасения, что в России меры слежения за гражданами сохранятся после завершения пандемии коронавируса, являются «абсурдными», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Песков призвал не исходить из худшего и думать о том, что камеры на улицах «приносят очень много пользы». При этом пресс-секретарь главы государства привел в пример Лондон, который «уже лет 20 назад был полностью поставлен под наблюдение».

По последним данным, в России зафиксировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 972 — с летальным исходом. За все время пандемии в России от коронавирусной инфекции излечились 10 286 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав: Россия пока не вышла на плато по распространению коронавируса

— Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая

— Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии