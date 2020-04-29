В Рязанской области скончался четвертый пациент с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/135/13066135/RIAN_6230688.HR-pic905-895x505-96370.jpg">

В Рязанской области скончался еще один пациент с коронавирусом, пишет региональный оперштаб.

Отмечается, что скончался 70-летний пациент, имеющий хронические заболевания.

«Врачи долгое время поддерживали пациента в стабильном состоянии. Однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось», — говорится в сообщении.

Всего в Рязанской области коронавирусом заразились 840, скончались четыре человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Учредитель телеканала «Царьград» заразился COVID-19

— Мурашко заявил, что в России ни один новорожденный не заразился коронавирусом

— Попова: масштабного тестирования на антитела к COVID-19 не планируется