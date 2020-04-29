В Рязанской области скончался четвертый пациент с коронавирусом
В Рязанской области скончался еще один пациент с коронавирусом, пишет региональный оперштаб.
Отмечается, что скончался 70-летний пациент, имеющий хронические заболевания.
«Врачи долгое время поддерживали пациента в стабильном состоянии. Однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось», — говорится в сообщении.
Всего в Рязанской области коронавирусом заразились 840, скончались четыре человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Учредитель телеканала «Царьград» заразился COVID-19
— Мурашко заявил, что в России ни один новорожденный не заразился коронавирусом
— Попова: масштабного тестирования на антитела к COVID-19 не планируется