Протодиакон Кураев прокомментировал запрет патриарха в служении

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Протодиакон Андрей Кураев в беседе с «ГоворитМосква» отреагировал на запрет проводить служения в церкви, установленный для него патриархом Кириллом.

Кураев подтвердил, что уже слышал о временном ограничении и предстоящем суде. Он отметил, что в период карантина суды не работают, а для него гораздо важнее на данный момент другие события.

«Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам, и это для меня гораздо актуальнее», — сказал Кураев.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл временно запретил в служении протодиакона. Причиной данного решения стало публичное оскорбление со стороны Кураева в адрес настоятеля Богоявленского кафедрального собора протоиерея Александра Агейкина, который недавно умер от осложнений из-за коронавируса.

«В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса», — написал протодиакон об Агейкине на своей странице в LiveJournal.

Кураев временно отстранен от служения до решения епархиального церковного суда.