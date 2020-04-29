В России погибает каждый второй попавший на аппарат ИВЛ с коронавирусом

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Более 50% пациентов с коронавирусом, помещенных на искусственную вентиляцию легких, погибают в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева.

«Чуть больше 50%», — сказал Авдеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что данный показатель не является высоким, приведя в пример Соединенные Штаты. По его словам, там погибают 88% инфицированных COVID-19, оказавшихся подключенными к аппарату ИВЛ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Число зараженных COVID-19 на планете превысило 3 млн человек.

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