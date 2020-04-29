Минздрав: Россия пока не вышла на плато по распространению коронавируса

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Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что страна пока не вышла на плато по коронавирусным показателям. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что число новых случаев заболевания значительно снизилось.

Эпидемиолог уточнил, что в ведомстве ожидают перелома ситуации в ближайшие дни, поскольку в начале эпидемии прирост заражения был 27%, а на данный момент этот показатель составляет 5,9%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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