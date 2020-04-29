Большинство россиян решатся на бесплатную прививку от COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/611/13004611/Depositphotos_344965380_xl-2015-pic905-895x505-41033.jpg">

Данные опроса Социологического антикризисного центра показали, что почти две трети россиян готовы сделать бесплатную прививку от COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости».

Результаты исследования продемонстрировали, что как только вакцину разработают, и ее можно будет сделать бесплатно, на процедуру решатся 63% граждан.

При этом 24% респондентов отметили, что не стали бы делать прививку, из которых 19% не видят в ней необходимости, 18% не верят в ее эффективность, а еще 11% боятся новых вакцин, поскольку они могут быть мало изучены.

Также опрос продемонстрировал состояние россиян на самоизоляции. Так, у 29% граждан ухудшается физическое состояние, 21% заметили психологические проблемы, еще 16% стали хуже высыпаться. При этом 28% опрошенных наоборот отметили улучшение сна, 19% стали больше заниматься спортом, а 12% улучшили свое питание.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

— В России за сутки зафиксировали 5841 случай коронавируса