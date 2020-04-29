В России за сутки зафиксировали 5841 случай коронавируса
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В России за сутки зафиксировали 5841 случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
Таким образом, всего в стране зарегистрировано 99 399 заболевших в 85 регионах.
За сутки зафиксировано 108 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса погибли 972 человека.
Число выздоровевших пациентов увеличилось на 1 830 до 10 286 человек.
Всего в мире зафиксировано 3,1 млн случаев заражения, умерли — более 218 тысяч человек, выздоровели — более 959 тысяч пациентов.
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