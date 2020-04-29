Об условии смягчения режима самоизоляции рассказал врач

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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал об условии смягчения режима самоизоляции в столице. Об этом сообщает «Россия-1».

Он отметил, что таким условием является снижение прироста новых заболевших в сутки до 2 — 3%.

По словам врача, на данный момент в столице прирост новых заболевших составляет 6% в день. Эпидемиологическую ситуацию в столице он оценил «на троечку».

Лукашев подчеркнул, что сейчас нет оснований для снятия ограничительных мер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Пропускной режим начал действовать в Москве с 15 апреля. Горожане, которые передвигаются по столице на личных автомобилях, общественном транспорте или такси, обязаны получать электронные пропуска через сайт мэрии.

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