НИИ Минздрава назвал причины невысокой заболеваемости COVID-19 в России

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Одними из причин относительно невысокого числа заражения коронавирусом в России отмечены сильная рассредоточенность и низкая мобильность граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад «Влияние коронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении», подготовленный «Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ.

Специалисты выделили несколько основных причин низкой заболеваемости россиян по сравнению с жителями стран Европы и США: масштабность территории России, из-за чего население рассредоточено; относительно низкая мобильность россиян.

Также эксперты отметили ограниченность въездных международных туристических потоков и маршрутов в России, а также более низкую зарубежную туристическую активность самих россиян и невысокое развитие внутреннего туризма, особенно в зимнее время.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 93 558 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,1 млн.

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