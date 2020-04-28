Ученые изменили прогноз по окончанию пандемии в России

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Вспышка коронавируса в России предположительно закончится 19 августа, прогнозирует лаборатория инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

По предыдущим оценкам, конец эпидемии ожидался 20 июля. Ученые также предупреждают о возможной второй волне пандемии.

В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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