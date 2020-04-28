В Израиле число заражений коронавирусом превысило 15,7 тысячи

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Израиле за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 139, достигнув 15728, пишет минздрав страны.

Отмечается, что выздоровели почти семь тысяч, скончались 210 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Во Франции число заболевших коронавирусом приближается к 130 тысячам

Испания может снять все ограничения к концу июня

В Италии число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч