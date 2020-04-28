Москвич получил штраф за нарушение карантина из-за брата-близнеца
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Москвич получил штраф за нарушение самоизоляции из-за брата близнеца. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам начальника столичного главного контрольного управления Евгения Дачникова, мужчина сможет оспорить штраф в досудебном порядке.
Он добавил, что мужчина может обратиться в досудебном порядке в Объединение административно-технических инспекций, и при предоставлении доказательств штраф будет отменен.
Ранее в СМИ появилась информация, что жителя столицы с коронавирусом оштрафовали за то, что его здоровый брат-близнец нарушил режим самоизоляции, пока он находился с родителями дома.