Москвич получил штраф за нарушение карантина из-за брата-близнеца

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Москвич получил штраф за нарушение самоизоляции из-за брата близнеца. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам начальника столичного главного контрольного управления Евгения Дачникова, мужчина сможет оспорить штраф в досудебном порядке.

Он добавил, что мужчина может обратиться в досудебном порядке в Объединение административно-технических инспекций, и при предоставлении доказательств штраф будет отменен.

Ранее в СМИ появилась информация, что жителя столицы с коронавирусом оштрафовали за то, что его здоровый брат-близнец нарушил режим самоизоляции, пока он находился с родителями дома.