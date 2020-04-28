В Москве в больницах с коронавирусом находятся 17 тысяч человек
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число москвичей, которые находятся в стационарах с подтвержденным коронавирусом, достигло 17 тысяч человек. Об этом он сообщил на своем сайте.
Глава столицы отметил, что сотни пациентов находятся в реанимации и на искусственной вентиляции легких.
«Ежедневно умирает по 30-40 человек», — добавил Собянин.
По последним данным, в Москве коронавирусом заразились 48 тысяч человек, скончались 479, выздоровели 4130.
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