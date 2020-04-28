Вывозной рейс с россиянами вылетел из Тель-Авива в Санкт-Петербург и Москву

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Вывозной рейс из Израиля в Россию вылетел из Тель-Авива в Санкт-Петербург и Москву, пишет ТАСС.

По имеющейся информации, на борту находятся 300 россиян, треть из которых прилетели в Израиль по медицинским показаниям.

Отмечается, что предыдущий вылет был выполнен месяц назад — до закрытия границ.

В Израиле коронавирусом заразились больше 15 тысяч, скончались 208 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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