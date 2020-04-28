Протоиерей назвал недисциплинированных прихожан причиной роста числа зараженных коронавирусом в РПЦ

Недисциплинированность прихожан стала одной из главных причин роста числа зараженных коронавирусом среди духовенства. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал протоиерей Леонид Калинин.

«Я считаю, что это связано исключительно с недисциплинированностью нашего церковного народа. Несмотря на то, что патриарх абсолютно ясно дал благословение находиться дома, они используют всякую возможность, чтобы просочиться в храмы», — пояснил священнослужитель.

В качестве примера Калинин напомнил о случае, произошедшем во время Страстной Седмицы в Троице-Сергиевой Лавре.

«Люди встали у стен лавры и скандировали с грубостями, даже чуть ли не с матом, чтобы их пустили. Наместник был вынужден открыть ворота и впустить их. Кончилось это тем, что заболело огромное количество монахов и самих прихожан», — сказал протоиерей.

Накануне патриарх Кирилл установил наказание за нарушение священнослужителями указаний, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

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