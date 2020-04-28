В России выявлено 6411 новых случаев заражения коронавирусом

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За минувшие сутки в России выявлено 6 411 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в России достигло 93 558, при этом число летальных исходов выросло до 867, а число вылечившихся пациентов – до 8 456.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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