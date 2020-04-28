Более 60 тысяч гектаров леса горят в России

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На территории России наблюдаются 75 лесных пожаров общей площадью 60 414 гектаров, сообщается на сайте Авиалесохраны.

По данным ведомства, к тушению лесных пожаров привлечены 4 445 человек, 951 единица специальной техники, 25 самолетов.

При этом за минувшие сутки удалось ликвидировать 170 лесных пожаров на площади 10 021 гектар, указано в сообщении.

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