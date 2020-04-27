В подмосковном Дзержинском врач заразился коронавирусом

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В подмосковном городе Дзержинском врач Виктор Котляр заразился коронавирусом. Об этом сообщает в Instagram пресс-служба правительства Московской области.

«Анестезиолог-реаниматолог Виктор Анатольевич Котляр из Дзержинской городской больницы, спасая чужие жизни, поставил под удар свою», — говорится в публикации.

Отмечается, что у доктора подтвержден коронавирус и пневмония.

Котляр в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба, призвал быть внимательным к своему самочувствию. Кроме того, врач добавил, что коронавирус «цепляет и больных, и здоровых, и молодых, и старых».

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