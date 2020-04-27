В РПЦ установили наказания за нарушение мер по COVID-19
Патриарх Кирилл установил ответственность священнослужителей за нарушение ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по COVID-19.
Изначально вспышку инфекции в России не все священнослужители восприняли всерьез и не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, говорится в сообщении группы. В некоторых монастырях это привело к большому количеству заражений коронавирусом.
В связи с этим, патриарх Кирилл установил наказания за несоблюдение режима. Так, если нарушение привело к заражению прихожанина и дальнейшей смерти, то священник может быть привлечен к церковному или церковно-административному суду.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В РПЦ рассказали, как укрепить семью на самоизоляции
— Путин считает, что еще рано оценивать его заслуги мозаикой в храме Минобороны