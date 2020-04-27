В РПЦ установили наказания за нарушение мер по COVID-19

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Патриарх Кирилл установил ответственность священнослужителей за нарушение ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по COVID-19.

Изначально вспышку инфекции в России не все священнослужители восприняли всерьез и не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования, говорится в сообщении группы. В некоторых монастырях это привело к большому количеству заражений коронавирусом.

В связи с этим, патриарх Кирилл установил наказания за несоблюдение режима. Так, если нарушение привело к заражению прихожанина и дальнейшей смерти, то священник может быть привлечен к церковному или церковно-административному суду.

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