Турция вводит комендантский час с 1 по 3 мая
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что из-за коронавируса в 31 провинции вводится комендантский час с 1 по 3 мая, пишет РИА «Новости».
«Мы планируем продолжить вводить комендантский час по выходным до окончания Рамадана (23 мая). В связи с этим с 0.00 1 мая по 24.00 3 мая объявляется комендантский час», — сказал Эрдоган.
В Турции коронавирусом заразились 110 тыс., скончались 2805 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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