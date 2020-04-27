Вывозной рейс со 182 россиянами прибыл из Вьетнама в Новосибирск и Иркутск
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Самолет со 182 россиянами прибыл из Камрани (Вьетнам) в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что воздушное судно приземлилось в 14.32 мск.
По данным Министерства транспорта России, на борту лайнера 182 пассажира, 129 из которых вышли в Новосибирске, 53 пассажира полетели в Иркутск.
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