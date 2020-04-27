В Подмосковье выявили еще 638 новых случаев коронавируса

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За последние сутки в Подмосковье коронавирусную инфекцию диагностировали у еще 638 человек, сообщил оперативный Мособлштаб.

Всего на данный момент в Подмосковье зафиксировано 9 708 случаев заболевания коронавирусом, при этом скончались 69 человек, а выздоровели — 319.

В связи с распространением коронавируса в Подмосковье введен режим всеобщей самоизоляции, а также пропускной режим. На сегодняшний день в России число заболевших составляет 87 147. За сутки выздоровели 579 пациентов (всего — 7346). Число летальных исходов возросло до 794 (+50).

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