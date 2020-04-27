Жители Подмосковья получили около 10 млн цифровых пропусков

В Московской области оформлено около 10 млн цифровых пропусков для передвижения на транспорте в период режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства госуправления, информационных технологий и связи.

«Физические лица оформили 9 977 739 пропусков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почти 8,6 млн пропусков горожане оформили через мобильное приложение «Стопкоронавирус», еще более 1 млн — на сайте госуслуг.

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