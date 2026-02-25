Размер шрифта
ММК перешел на казахстанскую руду

ММК возобновил закупки железорудного сырья в Казахстане
Сергей Гунеев/РИА Новости

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) после четырёхлетнего перерыва вновь начал закупать железорудное сырье в Казахстане – у Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО), входящего в структуру Eurasian Resources Group (ERG).

По данным Telegram-канала ЕЖ, первая партия сырья была отправлена в адрес ММК 23 февраля со станции Железорудная в Казахстане.

Сообщается, что в феврале объем поставок составит 60–70 тысяч тонн. Уже с марта поставки планируется увеличить до 300 тысяч тонн в месяц с перспективой дальнейшего роста в 2026 году. Чтобы избежать рисков вторичных санкций, ERG использует посредническую схему.

До 2022 года ERG ежегодно поставляла на ММК около 7 миллионов тонн железорудного сырья. После того, как «Магнитка» и её основной владелец и председатель совета директоров Виктор Рашников попали под санкции Запада, ССГПО отказалась поставлять руду в Россию.

Заместить выпавшие на тот момент объемы и избежать остановки производства ММК помогли российские производители железорудного сырья.

Возобновление сотрудничества с ММК выгодно казахстанской компании, которая так и не смогла найти замену российскому рынку и была вынуждена сокращать производство. С 2022 года ССГПО работает примерно на треть ниже проектной мощности, а экспортировать продукцию в Китай мешает низкая маржинальность и сложная логистика.

Возвращение ММК к закупкам железорудного сырья в Казахстане происходит на фоне продолжающегося спада в металлургической промышленности России, обусловленного замедлением инвестиционной активности и сокращением спроса на стальную продукцию.

 
