Песков напомнил Зеленскому, что тот может приехать в Москву

Песков: предложение Зеленскому приехать в Москву остается в силе
Liesa Johannssen/Reuters

Предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву остается в силе. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин всегда держит свое слово.

Официальный представитель Кремля также отметил, что смысл возможной встречи Путина и Зеленского остается под вопросом, поскольку киевские власти сохраняют свои нынешние переговорные позиции.

Накануне Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Украинский лидер ради завершения боевых действий «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России».

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что встреча президентов двух страна возможна лишь в случае подписания документов о передаче территорий России, но, по его словам, такой сценарий невозможен.

Ранее Зеленский ответил на слухи о планах США закончить конфликт на Украине к 4 июля.

 
