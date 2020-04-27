В Новосибирске при взрыве в гаражах пострадали три человека

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Три человека пострадали при взрыве и последующем пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.

По его данным, в одном из гаражей в Кировском районе при проведении газосварочных работ произошел хлопок газа. В результате обрушилось перекрытие над двумя гаражами на общей площади 36 кв. м. Еще в двух гаражах и под завалами произошло горение на площади 15 кв. м.

Представитель МЧС уточнил, что открытое горение ликвидировано, угрозы распространения огня нет.

В результате происшествия пострадали трое мужчин-рабочих, которые проводили сварочные работы. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

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