В Новосибирске при взрыве в гаражах пострадали три человека
Три человека пострадали при взрыве и последующем пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
По его данным, в одном из гаражей в Кировском районе при проведении газосварочных работ произошел хлопок газа. В результате обрушилось перекрытие над двумя гаражами на общей площади 36 кв. м. Еще в двух гаражах и под завалами произошло горение на площади 15 кв. м.
Представитель МЧС уточнил, что открытое горение ликвидировано, угрозы распространения огня нет.
В результате происшествия пострадали трое мужчин-рабочих, которые проводили сварочные работы. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
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