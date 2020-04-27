СМИ узнали о возможном предстоящем смягчении карантина в Британии

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может ввести ряд послаблений карантинных мер, которые были введены на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Как отмечает издание, такие изменения могут произойти уже на следующей неделе, поскольку 7 мая правительство по закону должно пересмотреть введенные карантинные меры. Однако Джонсон может принять решение об их изменении раньше.

В газете также говорится о том, что правительство не планирует полной отмены карантинных ограничений, а их «модификацию».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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