СМИ узнали о возможном предстоящем смягчении карантина в Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может ввести ряд послаблений карантинных мер, которые были введены на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета The Telegraph.
Как отмечает издание, такие изменения могут произойти уже на следующей неделе, поскольку 7 мая правительство по закону должно пересмотреть введенные карантинные меры. Однако Джонсон может принять решение об их изменении раньше.
В газете также говорится о том, что правительство не планирует полной отмены карантинных ограничений, а их «модификацию».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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