В проект нового КоАП внесли презумпцию невиновности

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Минюст предложило включить положение о презумпции невинности в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте ведомства.

«Большое количество поступивших замечаний касалось отсутствия в проекте КоАП принципа презумпции невиновности», — говорится в комментарии.

Ожидается, что проект КоАПа поступит в Госдуму в июне и вступит в силу в середине 2021 года.

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