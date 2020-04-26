В проект нового КоАП внесли презумпцию невиновности
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Минюст предложило включить положение о презумпции невинности в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте ведомства.
«Большое количество поступивших замечаний касалось отсутствия в проекте КоАП принципа презумпции невиновности», — говорится в комментарии.
Ожидается, что проект КоАПа поступит в Госдуму в июне и вступит в силу в середине 2021 года.
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