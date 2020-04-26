В больнице Улан-Удэ, где выявлен очаг коронавируса, заменен персонал

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Отправленных после вспышки коронавируса на обсерваторию сотрудников больницы №4 Улан-Удэ заменила команда десятков специалистов из других лечебных учреждений столицы Бурятии, заявил в воскресенье ТАСС глава республики Алексей Цыденов.

«Работа медучреждения продолжается», - заверил он.

Более того, по словам Цыденова, на работу вышли, как ветераны-медики, так и студенты профильного факультета главного вуза Бурятии.

Глава республики выразил уверенность, что ситуацию удается контролировать.

За последние 24 часа в Бурятии выявлены 10 заразившихся коронавирусом, которые имеют отношение к вспышке, зафиксированной в горбольнице №4.