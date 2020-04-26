В Москве скончался еще 31 пациент с коронавирусом

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В Москве скончался еще 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет столичный оперштаб в Telegram.

Таким образом, в Москве число жертв коронавируса достигло 435. Всего в столице заразились 42 тыс. человек.

В городе действует режим самоизоляции, запрещающий выходить из дома без надобности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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