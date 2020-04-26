В Мариинской больнице Петербурга 50 сотрудников заразились коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Мариинской больнице Петербурга около 50 сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу больницы.

«Мы подтверждаем данную информацию — порядка 50 человек», — заявили в пресс-службе.

По последним данным коронавирус выявлен у 3077 петербуржцев. В Ленобласти вирус диагностирован у 644 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — В Петербурге скончался еще один врач с коронавирусом

Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом

В Петербургской больнице скончался врач с COVID-19