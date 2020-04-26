В Мариинской больнице Петербурга 50 сотрудников заразились коронавирусом
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В Мариинской больнице Петербурга около 50 сотрудников заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу больницы.
«Мы подтверждаем данную информацию — порядка 50 человек», — заявили в пресс-службе.
По последним данным коронавирус выявлен у 3077 петербуржцев. В Ленобласти вирус диагностирован у 644 человек.
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