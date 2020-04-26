Еще одна больница Перми ушла на карантин из-за коронавируса у сотрудников
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Два отделения пермской городской клинической больницы № 7 закрыли на карантин. Об этом сообщается в Instagram краевого минздрава.
«Отделения терапии и кардиологии пермской городской клинической больницы №7 на ул. Героев Хасана, 24 закрыты на карантин по предписанию главного санитарного врача», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пять сотрудников отделений заразились коронавирусом. Из них одна сотрудница проходит лечение в краевой клинической больнице, остальные — изолированы дома.
В ведомстве добавили, что в отделении больницы остаются 49 пациентов.
Горбольница № 7 стала шестым медучреждением Пермского края, которую закрыли на карантин.