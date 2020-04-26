Еще одна больница Перми ушла на карантин из-за коронавируса у сотрудников

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/13061479/2020-04-24T120722Z_2101690030_RC20BG9ART1Y_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SERBIA-HOSPITAL-pic905-895x505-58052.jpg">

Два отделения пермской городской клинической больницы № 7 закрыли на карантин. Об этом сообщается в Instagram краевого минздрава.

«Отделения терапии и кардиологии пермской городской клинической больницы №7 на ул. Героев Хасана, 24 закрыты на карантин по предписанию главного санитарного врача», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пять сотрудников отделений заразились коронавирусом. Из них одна сотрудница проходит лечение в краевой клинической больнице, остальные — изолированы дома.

В ведомстве добавили, что в отделении больницы остаются 49 пациентов.

Горбольница № 7 стала шестым медучреждением Пермского края, которую закрыли на карантин.