В Нидерландах норки заразились коронавирусом
В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус, пишет DutchNews.nl.
По информации издания, у животных проблемы с пищеварением и дыханием. Предположительно, норки заразились от работников фермы.
Чтобы предотвратить распространение вируса, с фермы запрещается вывозить животных и навоз. На предприятиях находятся около 20 тыс. норок.
В Нидерландах коронавирусом заразились около 38 тыс., скончались больше четырех тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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