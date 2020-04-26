В Нидерландах норки заразились коронавирусом

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В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус, пишет DutchNews.nl.

По информации издания, у животных проблемы с пищеварением и дыханием. Предположительно, норки заразились от работников фермы.

Чтобы предотвратить распространение вируса, с фермы запрещается вывозить животных и навоз. На предприятиях находятся около 20 тыс. норок.

В Нидерландах коронавирусом заразились около 38 тыс., скончались больше четырех тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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