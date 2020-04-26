Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье
Сотрудники полиции пресекли массовое нарушение режима самоизоляции в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным источников, несколько десятков человек устроили вечеринку во дворе жилого комплекса «Бутово-парк». Жильцы дома вызвали полицию, после прибытия которой нарушители разбежались.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, заявили в пресс-службе управления МВД России.
В Москве и области действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса нового типа.
Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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