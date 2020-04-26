Еще 14 пациентов с коронавирусом выздоровели в Подмосковье

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За минувшие сутки в Московской области выписаны 14 человек, выздоровевших после заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

За все время распространения коронавируса из больниц Подмосковья выписаны 286 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6767 человек, скончались – 747.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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