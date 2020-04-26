В Кремле пообещали поэтапный отказ от ограничений по коронавирусу
Отказ от ограничительных мер, принятых в России в связи с распространением коронавируса нового типа, будет поэтапным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
При этом на данный момент разработка этапности только предстоит, отметил Песков.
Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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