В Кремле пообещали поэтапный отказ от ограничений по коронавирусу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/410/12777410/RIAN_3156132.HR-pic905-895x505-92656.jpg">

Отказ от ограничительных мер, принятых в России в связи с распространением коронавируса нового типа, будет поэтапным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

При этом на данный момент разработка этапности только предстоит, отметил Песков.

Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6 767 человек, скончались – 747.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

— Песков похвалил российское правительство за работу в условиях пандемии