Двое неизвестных украли из магазина в Петербурге 80 плиток шоколада

Двое неизвестных украли из сетевого магазина, расположенного на улице Егорова в Санкт-Петербурге 80 плиток шоколада и восемь коробок шоколадных конфет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ведомство отмечает, что в полицию обратилась директор магазина.

По данным полиции, злоумышленники совершили открытое хищение данных товаров, после скрылись на автомобиле Volkswagen Jetta.

По факту кражи решается вопрос о возбуждении уголовного дела.