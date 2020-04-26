Более 80% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

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Среди москвичей, у которых за минувшие сутки диагностировали новую коронавирусную инфекцию, 82% младше 65 лет. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

По данным оперштаба, 41,5% новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% – в возрасте от 46 до 65 лет, еще 4% – дети. При этом 12% заболевших – пациенты в возрасте от 66 до 79 лет, а 6% – старше 80 лет.

Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6767 человек, скончались – 747.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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