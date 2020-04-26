Медиков скорой помощи больницы в Улан-Удэ закрыли на карантин из-за коронавируса

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Всех медиков службы скорой помощи Городской больницы №4 в Улан-Удэ закрыли на карантин в обсерватор из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинском учреждении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики Бурятия.

По информации ведомства, в данный момент система здравоохранения региона «изыскивает возможности для замены персонала больницы». Сейчас в больнице работают специалисты из других медицинских организаций.

«За минувшие сутки прирост заболеваемости в республике составил 23 случая, 10 из которых - от очага в Городской больнице №4», — рассказали в региональном Минздраве.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом в Бурятии достигло 209.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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