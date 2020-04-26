В России выявлен 6361 новый случай заражения коронавирусом

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За минувшие сутки в России выявлен 6361 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 83 регионах России, при этом у 45,9% заболевших не наблюдалось симптомов заболевания, говорится в сообщении. Отмечается, что за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом, 517 – выздоровели.

Всего в России COVID-19 диагностирован у 80 949 человек, из них излечились 6767 человек, скончались – 747.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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