Почти 90 человек поступили в Коммунарку за сутки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/611/13052611/RIAN_6216223.HR-pic905-895x505-58981.jpg">

За минувшие сутки на лечение в больницу в Коммунарке поступили 87 человек, сообщил главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Общее числе пациентов больницы составляет 650 человек, из них 441 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа, у 630 пациентов диагностирована пневмония, говорится в сообщении.

В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находится 61 человек, из них 33 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает Проценко. При этом люди в возрасте до 40 лет составляют 5% пациентов ОРИТ, люди в возрасте от 41 до 60 лет – 43% и пациенты старше 61 года – 52%.

Кроме того, 125 человек находятся на кислороде вне ОРИТ.

По последним данным, в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 681 случай — с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 6 250 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В больнице в Коммунарке умер врач с коронавирусом

— «Очень токсичный препарат»: чем лечат больных COVID-19

— Средний возраст жертв коронавируса в Коммунарке составил около 68 лет