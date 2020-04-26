Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом
С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Там сообщили, что двое женщин 30 и 55 лет были работниками госпиталя для ветеранов войн. Одна женщина в возрасте 56 лет работала в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, а еще одна медсестра 58 лет была сотрудником одной из городских поликлиник.
«У них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе комитета также заявили, что еще предстоит выяснить обстоятельства инфицирования и основную причину смерти этих медсестер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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