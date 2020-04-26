В Казахстане число зараженных COVID-19 приблизилось к 2,7 тысячи

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Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Казахстане достигло 2 652. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

По данным ведомства, за прошедшую ночь был зафиксирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Большего всего случаев инфицирования выявлено в Алматы — 842.

На сегодняшний день число вылечившихся составляет 646 человек, а умерших — 25.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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